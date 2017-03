Rocket Internet: Treffer ohne Gewinn! Neue Chance – neues Glück!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Wir würden einfach einmal die Überwindung der Unterstützung bei 16,00 Euro als Schlusskurs als ersten Einstiegskurs sehen. Der Stoppkurs liegt bei 15,25 Euro. Den möglichen Gewinn steigern kann man mit dem Knockout-Hebel-Zertifikat von der XXXX (WKN XXXXXX), das einen Hebel von XX,XX bei einem Knockout-Kurs von XX,XX Euro hat. Der Spread ist am Nachmittag auf sagenhafte XX,XX% gestiegen, müsste aber wieder fallen. Das ist ein „sehr heißer Trade, denn der Totalverlust liegt nur X,XX% entfernt.“ Am 24. März wurde zwar die Marke von 16,00 Euro übersprungen, aber für einen von uns vorgeschlagenen Trade bei einem Schlusskurs von über 16,00 Euro hat es nicht gereicht.

Damit war dieser Trading-Tipp wieder einmal ein Treffer ohne Gewinn! Durch unsere Trading-Strategie mit Einstiegskursen wollen wir Verluste möglichst nicht entstehen lassen oder mindestens gering halten. Bei diesem Trading-Tipp ist kein Verlust entstanden, denn die Aktie drehte erneut nach unten ab und markierte erneut ein neues Allzeittief bei 15,17 Euro. Rocket Internet scheint im Moment nicht viel Freunde zu haben, was sich auch an den Umsätzen deutlich messen lässt. Man sollte allerdings annehmen, dass die fallenden Kurse irgendwann einmal beendet sein müssen, denn immerhin wurde die Aktie mit einem Kurs von 42,50 Euro am 02.10.2014 an die Börse gebracht und notiert danach bei bis zu 64,05 Euro. Die Zahlen sind für den 27. April angekündigt, aber vielleicht wird es eine Vorab-Meldung geben. Auch eine Meldung über einen Börsengang eines Start-Ups würde die Aktie sicher in die Höhe katapultieren.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.