Rocket Internet – Strohfeuer oder Trendwende?

von den Tiefs bei gut 15 Euro konnte sich die Start-up-Schmiede Rocket Internet auf aktuell rund 21 Euro erholen. Immerhin eine satte Kursrallye von rund 40 Prozent. Trotzdem bleibt die Kursentwicklung seit dem IPO ein Trauerspiel. Denn von den Hochs bei rund 58 Euro ist die Aktie meilenweit entfernt. Doch beim Blick auf das Chartbild könnte Hoffnung aufkeimen.

Rocket Internet – rote Zahlen bleiben

Denn immerhin konnte der Aktienkurs die wichtige 200-Tage-Linie überwinden. Leider sollten sich die Anleger bei Rocket Internet nicht zu früh darüber freuen, denn dies hat der Kurs sowohl 2016 als auch 2017 bereits schon versucht. Was folgte, war jeweils ein Absturz auf neue Tiefststände. Ob die jüngste Nachricht, der Verkauf der Mehrheitsanteile am Online-Shop Namshi, als dauerhafter Kurstreiber genügt, darf bezweifelt werden. Namshi ist eine der zahlreichen Beteiligungen von Rocket Internet.

Was bleibt sind unterm Strich nach wie vor Dauerverluste der Rocket-Dachgesellschaft, wie zuletzt auch wieder berichtet. Anleger brauchen schon sehr viel Phantasie, Geduld und Leidensfähigkeit, um in naher Zukunft an nachhaltig schwarze Zahlen zu glauben. Helfen würde sicher ein Börsengang der Beteiligungen Delivery Hero („Lieferheld“) oder HelloFresh. Bei letzterer wurde jedoch ein mögliches IPO bereits schon einmal auf Eis gelegt.

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.