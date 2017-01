Rocket Internet – Schleichende Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

die eher glücklose Start-up-Schmiede Rocket Internet aus Berlin machte am 25. Januar zur Abwechslung mal positiv auf sich aufmerksam. Nachdem die Deutsche Bank ihr Kursziel von 30 EUR und ihre Kaufempfehlung nochmals bekräftigt hat, schlugen viele Anleger zu und hievten die Aktie um über 7,7 Prozent in die Höhe. Das an sich ist noch nichts Besonderes. Doch wenn man bedenkt, dass dies der höchste Tagesgewinn auf Xetra-Basis seit Mitte Februar 2016 war, sollte dieses Ereignis alle Rocket-Fans aufhorchen lassen.

Seit dem Börsengang im Herbst 2014 war die Aktie alles andere als eine Kursrakete. Nach einem kurzen Hype auf 60 EUR befindet sich der Kurse seit über zwei Jahren kontinuierlich im Rückwärtsgang. Der Höhepunkt dieser Baisse wurde im Juni 2016 erreicht, als die Aktie mit 16,355 EUR ihr Allzeittief markierte. Seitdem ging es mehr schlecht als recht volatil seitwärts bis marginal leicht steigend aufwärts. Dann plötzlich, Ende Dezember, erfolgte der Bruch des Abwärtstrends. Zusätzlich wurde vor ein paar Tagen erst ein weiterer wichtiger Widerstand aus dem Markt genommen. Seitdem scheint die Aktie kein Halten mehr zu kennen und schloss auf dem höchsten Stand seit Ende Mai 2016.

Das Chartbild hat sich damit nun rasant schnell ins Positive gedreht. Sofern das jüngste Ausbruchsniveau bei ca. 19,50 USD nicht mehr verletzt wird, scheint die Tendenz klar zu sein. Rocket Internet könnte weiter steigen. Und auch das Kursziel der Deutschen Bank von 30 EUR scheint auf einen Schlag machbar. Denn die nächste charttechnische Hürde verläuft erst knapp oberhalb der 29-EUR-Marke. Das Chance-/Risiko-Profil der Aktie scheint damit aktuell so gut wie selten zuvor zu sein.

