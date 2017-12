Rocket Internet: Rakete auf der Startrampe?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Lieber Leser,

zu den Gewinnern im SDAX zählte am Donnerstag die Aktie der Rocket Internet AG. Bei der Gesellschaft handelt es sich um ein Beteiligungsunternehmen der berühmt-berüchtigten Samwer-Brüder. So ist wohl auch der kleine Kurssprung auf ein Interview von Oliver Samwer mit dem „Handelsblatt“ zurückzuführen.

Oliver Samwer erklärt das Wachstums-Mantra

So sagte er in dem besagten Interview, dass man „immer am Marketing sparen könne, um schnell in die Gewinnzone zu kommen, nur würde man dann eben weniger Wachstum generieren“. Daher denke man bei Rocket Internet langfristig, wisse aber, dass man irgendwann profitabel werden müsse. So sei zu erklären, dass man das eigentlich in Aussicht gestellte Ziel, bis Ende dieses Jahres drei Beteiligungen in die Profitabilität zu führen, letztlich ganz bewusst nicht forciert habe.

Da Rocket Internet als Beteiligungsunternehmen nicht über ein einzelnes Geschäftsmodell verfüge, sei die Bewertung etwas komplex. Dass man deshalb aber nicht für die Börse geeignet sei, wies er scharf zurück. Man sei an die Börse gegangen und wolle auch da bleiben. Wenn man langfristig wachse und damit den Wert der Beteiligungen steigere, werde das irgendwann auch von den Anlegern honoriert. Zurzeit jedenfalls schaue man sich in Asien nach Investitionsmöglichkeiten um, denn schließlich verfüge man zurzeit über 3,8 Mrd. Euro an liquiden Mitteln.

Aktie kam zu teuer an die Börse, ist gegenwärtig aber ein Schnäppchen!

Aus meiner Sicht kam die Aktie von Rocket Internet seinerzeit mit einem Ausgabepreis von 42,50 Euro zu teuer an die Börse. Das Unternehmen war zwar prinzipiell gut aufgestellt, selbst das beste Unternehmen kann aber zu teuer sein. Inzwischen jedoch hat sich die Aktie gegenüber diesem Ausgabepreis mehr als halbiert. Konkret habe ich daher schon zu Kursen zwischen 15,00 und 16,00 Euro dazu geraten, sich die Aktie mal näher anzuschauen.

Gegenüber diesen Ausverkaufspreisen hat sie sich zwischenzeitlich schon etwas erholt. Doch noch immer ist sie vergleichsweise günstig bewertet. Zumal man die Streitereien mit unbequemen Großaktionären inzwischen beenden und operativ gute Fortschritte vermelden konnte. Kurzfristig sehe ich die Aktie daher in Richtung 25,00 Euro, mittelfristig sogar bis auf etwa 30,00 Euro steigen. Wer ein wenig Vertrauen in die Samwers hat, sollte sich die Aktie daher näher anschauen!

Amazon wird uns dafür hassen, aber …

Sie erhalten den Top-Report „Der große Blockchain Boom“ bei uns heute trotzdem KOSTENLOS! Eigentlich kostet „Der große Blockchain Boom“ im Handel 25,90 €. Aber hier erhalten Sie ihn heute absolut KOSTENFREI! Wir senden Ihnen den Report mit dem Namen der Aktie, die vom Blockchain Boom profitieren wird KOSTENFREI zu!

Jetzt HIER klicken und mit dieser Aktie jetzt mal so richtig abkassieren!

Ein Beitrag von Sascha Huber.