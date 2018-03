Rocket Internet: Paukenschlag nach schwachem Einstand im MDAX!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Liebe Leser,

seit Rocket Internet zum 19. März 2018 in den MDAX aufgestiegen ist, hatte sich der Kurs der Startup-Schmiede zunächst negativ entwickelt. Die Deutsche Börse hatte am 5. März bekannt gegeben, das Rocket Internet vom SDAX in den MDAX wechselt. Am Montag lag der Kurs der Rocket Internet AG bei Börsenschluss noch 0,48 Prozent im Minus bei 24,72 Euro. Doch am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.