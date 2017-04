Rocket Internet: Nur dies rechtfertigt etwas Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Rocket Internet gehört an den Börsen zu den großen Verlierern des Jahres. -17 % stehen zu Buche, nachdem das kleine Unternehmen zwischenzeitlich zu den großen Börsenstars gehört hatte. Jetzt haben Analysten erste Hoffnung, dass der freie Fall beendet ist. Bemerkenswert allerdings ist vor allem die Haltung der Bankanalysten. Seit Wochen ändern sich die Analysen nicht. Derzeit hat die Aktie ausschließlich „Kaufempfehlungen“ hinter sich gebracht.

Rocket Internet: Freier Fall hält noch an

Doch technische Analysten machen darauf aufmerksam, dass der freie Fall derzeit noch anhält. Erst am Ende der abgelaufenen Woche gab es einen Handelstag mit einem Aufschlag von 4 %. Nur dies rechtfertigt etwas Hoffnung. Die gleitenden Kursdurchschnittswerte, maßgeblich für die laufende Trendanalyse, sind derzeit noch etwa 15 % vom aktuellen Kurs entfernt.

Am 27. März dann markierte Rocket Internet ein neues „Allzeit-Tief“. Dies liegt bei 15,22 und konnte durch den jüngsten Aufschlag etwas distanziert werden. Dennoch wäre es zu früh, jetzt von einem Turnaround auszugehen. Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie entlang einer Abwärtstrendgeraden auf das neue Tief gefallen war und diese Trendkonstellation sich durchaus fortsetzen kann.

Daher bleibt Rocket Internet im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.