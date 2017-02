Rocket Internet: Kinnevik unter 10 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Die Kinnevik AB hat ihre Beteiligung an den Stimmrechten der Rocket Internet SE mit Wirkung zum 23. Februar 2017 auf 6,58 Prozent halbiert. Laut der letzten Stimmrechtsmeldung war die schwedische Risikokapital-Beteiligungsgesellschaft an 13,15 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Die Berliner wollten sich laut Handelsblatt zum Teilausstieg von Kinnevik nicht äußern. Kinnevik liegt damit bei dem Berliner Start-up-Investor Betreiber auf Platz drei in der Aktionärssliste. Laut den jüngsten Stimmrechtsmeldungen ist die Global Founders GmbH zum 23. September 2016 mit 37,07 Prozent beteiligt. Ralph Dommermuth hält über die United Internet Ventures AG 8,31 Prozent. Die Baillie Gifford & Co. folgt derzeit mit 6,53 Prozent. Die PLDT Online Investments PTE. LTD ist mit 6,11 Prozent an den Stimmrechten von Rocket Internet beteiligt. 6,0 Prozent hält der amerikanische Milliardär Leonard Blavatnik über die Access Industries Holdings LLC.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 6,57 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Rocket Internet. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 3,17 Prozentpunkte erhöht.

