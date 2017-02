Rocket Internet: Ist der freie Fall berechtigt?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

an dieser Stelle ein Hinweis: Im Folgenden lesen Sie die Meinung unserer Redaktion und keineswegs eine fundamentale Analyse des Unternehmens. Diese war aber auch gar nicht notwendig. Denn die Kursentwicklung hat bereits angedeutet, dass der Markt bzw. die Anleger es ähnlich sehen wie wir. Der Ausstieg des wichtigsten Investors war nur der endgültige Impuls, der den intakten Abwärtstrend bestätigt hat.

Ein oberflächlicher Blick hätte gereicht

Wir können es daher auch kaum verstehen, wenn einige Analysten nun zum Kauf der Aktie raten nach dem Motto: „Jetzt verbilligen“ usw. Dabei gelingt es ihnen aber kaum, plausibel zu erklären, warum eigentlich? Denn aus unserer Sicht ist und war bereits seit einiger Zeit offensichtlich, dass der Großteil der Start-ups, in die Rocket Internet investiert hat, über kurz oder lang nicht überlebensfähig ist. Das Fatale dabei war aber, dass die Holding immer weiter in Geschäftsfelder investiert hat, die jedoch bereits vorher schon nicht mehr recht funktioniert haben. Das beste Beispiel: Delivery Hero. Ich kann mir beim Willen nicht vorstellen, dass das Unternehmen dauerhaft Profitabilität erreichen kann. Um das zu erkennen, genügt mir ein flüchtiger Blick auf die Branchenentwicklung und die Konkurrenz.

Online-Geschäft in den Emerging Markets?

Auf die anderen Beispiele brauche ich kaum im Deatail einzugehen. Die Online-Einzelhändler waren von Anfang an dem Emerging-Markets-Risiko ausgesetzt. Da dort jedoch der Online-Verkauf noch lange nicht so verbreitet ist wie in den Developed Markets, wie soll sich da Rocket Internet gegen die hiesige Konkurrenz behaupten? Längst gibt es auch in den Developed Markets die sogenannte „Death by Amazon“-Aktienliste, die das langsame Sterben der Amazon-Konkurrenten beschreibt. Da braucht man von Einzelhändlern in den EMs gar nicht erst anfangen. Wenn hier also nicht bald etwas Gutes kommt, sehen wir weiterhin kaum Chancen für die Aktie von Rocket Internet und „verbilligen“ würden wir erst recht nicht.

