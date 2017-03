Rocket Internet: Hier ist nun Klartext vom Vorstand angesagt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

die Rocket Internet Aktie machte ihren Besitzern zuletzt keine Freude. Insbesondere die zweite Februar-Hälfte hatte es (negativ) in sich – am 22. Februar stand der Kurs noch bei knapp 22 Euro, inzwischen sind es unter 18 Euro. Auf 1-Monats-Sicht steht ein Minus von über 20% zu Buche, was deutlich schlechter als die Performance des Gesamtmarktes ist. Wer weiß, ob weitere Großaktionäre die Geduld verlieren und aussteigen werden, wie wir es im Februar gesehen haben. Denn Rocket Internet hat eine diverse Zahl von Internet-Unternehmen aufgebaut bzw. übernommen – so weit, so gut. Doch wenn es darum geht, diese an die Börse zu bringen und damit dann letztlich zu kassieren (auch im Sinne der Aktionäre), sah es zuletzt nicht gut aus.

Rocket Internet: Wo bleiben die Börsengänge der Töchter?

Und das dürfte wahrscheinlich sein: Sofern Rocket Internet in 2017 nicht einen einzigen Börsengang einer Tochter schafft, dann besteht hohes Enttäuschungspotenzial. Denn wenn jahrelang gesät = Töchter aufgebaut worden sind, sollte irgendwann auch geerntet werden. Und dieses „irgendwann“ sollte nicht allzu weit in der Zukunft liegen. Am 27. April stehen die Geschäftszahlen für 2016 an – und dann wäre es gut, wenn das Management auch Klartext im Hinblick auf mögliche Börsengänge von Tochterunternehmen in 2017 sprechen würde.

