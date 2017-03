Rocket Internet: Gute Zeiten, schlechte Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

es war die Schlagzeile in der Start-Up-Branche: Rocket und Kinnevik trennen sich. Nach vielen gemeinsamen Jahren wollte der schwedische Investor seine Beteiligung am Start-up-Finanzierer runterfahren und trennte sich auch gleich von einem größeren Aktienpaket. Rockets Kurs trat in der Folge einen Sinkflug an, der sich nun umkehrt. Innerhalb eines Handelstages legte die Aktie über 4% zu. Doch wieso?

Der katarische Staatsfonds QIA steigt in Rockets Beteiligung „Hello Fresh“ ein. Dieser ist ein im Aufbau befindlicher Dienstleister für Lebensmittellieferungen. Eigentlich ist QIA als Investor für große Konzerne bekannt. Neue Beteiligungen sind in der Regel ein starkes Kaufsignal an der Börse.

Es läuft trotzdem nicht rund

Rocket Internet verdient sein Geld mit der Beteiligung an Internet-Start-ups. Allerdings laufen die Geschäfte bei den größten Investments gerade nicht gut. Zwar wirft Delivery Hero, bekannt durch die Marken „Pizza.de“ und „Lieferheld“, Gewinn ab. Dieser wird jedoch durch Delivery Heros Beteiligung an Foodpanda wieder aufgefressen. Eigentlich bräuchte Rocket dringend einen Börsengang eines seiner Schützlinge, um Geld in die klammen Kassen zu spülen. Es ist jedoch noch keiner soweit.

Ein Beitrag von Elsa Heß.