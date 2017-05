Rocket Internet: Erleichterung ja, Euphorie nein!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Rocket Internet hat Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt, die für spürbare Erleichterung am Markt sorgten. Der Grund: Der Quartalsverlust konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 342 Mio. Euro auf 86 Mio. Euro mehr als deutlich reduziert werden. Allerdings sei die Frage erlaubt, ob ein Fehlbetrag von 86 Mio. Euro bei einem Umsatz von 9 Mio. Euro tatsächlich Anlass zum Jubeln geben sollte.

Natürlich beinhaltet das Geschäftsmodell von Rocket Internet zunächst hohe Investitionen bzw. Verluste. Die Beteiligungsgesellschaft versucht, das daraus resultierende Risiko zu minimieren, indem sie sich an einer Vielzahl von Start-ups beteiligt. Die Logik dahinter: Ein einzelnes Unternehmen kann scheitern. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass sich alle Geschäftsideen als Flops erweisen.

Die Zahlen im Detail

Wie es derzeit bei den diversen Unternehmensbeteiligungen ausschaut, lässt sich anhand der Zwischenmitteilung nur erahnen. Denn Rocket präsentiert wie gehabt nur Zahlen zu einigen ausgewählten Gesellschaften. Als bestes Pferd im Stall von Rocket gilt gemeinhin der Essenslieferdienst Delivery Hero. Dieser verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein sehr starkes Umsatzwachstum von 93 % auf 121 Mio. Euro (oder 68 Prozent auf vergleichbarer Basis). Nur: An dieser Stelle fehlt ein Hinweis von Rocket, wie derzeit die operativen Kennziffern für Delivery Hero aussehen. Auch der Lieferdienst schweigt sich bei seiner Quartalsmitteilung über diesen Punkt aus.

Da sind die Angaben seitens Rocket Internet zu HelloFresh und Global Fashion Group, zwei weiteren Hoffnungsträgern, schon etwas detaillierter. HelloFresh steigerte den Umsatz um 45 % und weist derzeit eine bereinigte EBITDA-Marge von -14,4 % auf. Bei Global Fashion Group betrug das Umsatzwachstum 35 % und die bereinigte EBITDA-Marge -12,5 %. Die Margen lagen somit jeweils über den Vorjahreswerten.

Das größte Pfund

Rocket-Chef Oliver Samwer äußerte sich nach wie vor überzeugt zu den Erfolgsaussichten seiner Holdinggesellschaft: „Im ersten Quartal 2017 haben unsere ausgewählten Unternehmen wie erwartet weiteres Wachstum und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität erzielt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere ausgewählten Unternehmen in diesem Jahr weitere Fortschritte auf dem Weg in Richtung Profitabilität verzeichnen und in nachhaltiges Wachstum investieren werden.“

Größtes Pfund, mit dem Samwer derzeit wuchern kann, ist sicherlich die üppige Kapitalausstattung von Rocket Internet. Wenn man 1,5 Mrd. Euro in der Hinterhand hat, lässt sich auch in Zukunft noch das eine oder andere Verlustquartal finanziell verkraften.

Ein Beitrag von Mark de Groot.