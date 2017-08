Rocket Internet: Eher seitwärts als aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

der Hype um Rocket Internet ist vorbei und wenn man sich die Kursentwicklung seit 2015 so anschaut, dann bestand der Hype nur in den vielen Medienberichten. Die Anleger waren jedoch anderer Meinung, wie es aussieht. Der Kurs verlor in diesem Zeitraum zwischenzeitlich 75 %, konnte sich jedoch ab April 2017 leicht erholen. Dabei brach die Aktie, wie unten im Chart ersichtlich, nach markttechnischen Kriterien aus dem Abwärtstrend zunächst aus. Konnte dabei jedoch keine Nachhaltigkeit beweisen und scheiterte am 100-Wochendurchschnitt. Aktuell läuft der zweite Ausbruchsversuch.

Kursrakete fundamental nicht begründet

Ob dieser eine Kursrakete starten wird, bezweifle ich jedoch persönlich. Wenn die Aktie Stabilität beweist, dann wohl eher seitwärts als aufwärts, zumindest sofern man Erwartungen an die fundamentale Entwicklung betrachtet. Tatsächlich dürfte der technische Abwärtstrend oder der mögliche Seitwärtstrend wohl erst bei Kursen über 21,50 Euro je Aktie infrage gestellt sein. Kein Grund also, in den Erwartungen zu voreilig zu sein. Bei Kursen unterhalb von 15 Euro je Aktie wäre die Aktie allerdings erneut deutlich im Abwärtstrend gefangen und das Abwärtspotential nach unten hin könnte bis 10 Euro je Aktie vorhanden sein.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.