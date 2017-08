Rocket Internet: Blue Apron crasht HelloFresh!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Lieber Leser,

nachdem sich die Aktie der Rocket Internet AG zwischenzeitlich deutlich erholen konnte, ging es zuletzt wieder abwärts. Auch heute zählt der Titel mal wieder zu den großen Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Dabei kann das Unternehmen selbst eigentlich wenig dafür.

Blue Apron legt katastrophalen Börsengang hin

Denn der Grund für den Ausverkauf bei Rocket Internet ist in erster Linie in den USA zu finden. Dabei geht es weniger um die aktuellen geopolitischen Spannungen zwischen Washington und Pjöngjang, als viel mehr um Blue Apron und deren völlig verkorksten Börsengang. Zur Erinnerung: Blue Apron ist quasi das US-amerikanische Pendant der Rocket-Internet-Beteiligung HelloFresh.

Nun muss man wissen, dass HelloFresh zu den am weitesten entwickelten Beteiligungen bei Rocket Internet gehört – und man diese Beteiligung eigentlich schon längst an die Börse gebracht haben wollte. Nur Streitereien unter den Großaktionären – die schwedische Kinnevik stieg inzwischen bekanntlich komplett bei Rocket Internet aus – verhinderten diesen IPO seinerzeit. Und jetzt hat man den Salat!

Hält die charttechnische Unterstützung oder nicht? Stoppkurs essentiell!

Denn der US-Wettbewerber musste im Zuge seines IPOs zunächst die Bookbuilding-Spanne senken, um überhaupt den Weg aufs Börsenparkett zu schaffen. Grund hierfür war die angekündigte Übernahme von Whole Foods Market durch Amazon und damit deren Einstieg in diesen Markt. Trotzdem konnte die Aktie dann nicht mal am oberen Ende der neuen Bookbuilding-Spanne platziert werden und rauschte quasi seit dem Tag der Erstnotiz ab. Erst gestern ging es, nach schlechter als erwarteten Quartalszahlen, weitere 17% nach unten, so dass sich die Aktie inzwischen gegenüber dem Ausgabepreis von 10 US-Dollar nahezu halbiert hat.

Vor diesem Hintergrund zweifeln die Anleger inzwischen verstärkt am Wert von HelloFresh, sowie ob das Unternehmen überhaupt noch erfolgreich an die Börse gebracht werden kann. Aus diesem Grund verkaufen sie die Aktie der Muttergesellschaft Rocket Internet, so dass diese sich ebenfalls im Sinkflug befindet. Solange dabei die charttechnisch wichtige Unterstützung um 15 Euro hält, ist das noch kein Problem. Doch wehe, wenn…! Daher sollte man die Aktie der Rocket Internet AG zurzeit nur als Halteposition betrachten – und sich mit einem Stoppkurs um 14 Euro (bspw. bei 14,28 Euro) gegen mögliche Kursverluste absichern.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Exxon?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie Sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Exxon Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Sascha Huber.