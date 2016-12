Rocket Internet: Anteil an Tochter sinkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

die Rocket Internet SE hat mitgeteilt, dass die Tochter HelloFresh SE frisches Kapital in Höhe von 85 Mio. Euro erhalten soll. Dies soll im Rahmen einer „Equity-Finanzierungsrunde“ vom bestehenden Investor Baillie-Gifford und einem weiteren Investor aufgebracht werden. Der Name des neuen Investors wurde nicht genannt, es wurde nur ein vages „international führend“ als Charakterisierung verwendet. Rocket Internet selbst wird diese Finanzierungsrunde nicht mitmachen. Deshalb wird der Anteil von Rocket Internet an HelloFresh entsprechend sinken. Das lässt sich beziffern: Da die Bewertung von HelloFresh vor der Kapitalerhöhung auf 2 Mrd. Euro gesetzt wurde und nun 85 Mio. Euro hinzukommen, wird dadurch der Anteil von Rocket Internet nach Unternehmensangaben von ca. 56% auf ca. 53% sinken.

Zur Bewertung dieser Transaktion

Damit ist diese Transaktion im Grunde keine große Sache. Rocket Internet bleibt weiterhin Mehrheitseigner von HelloFresh. Und die Frage ist eher, ob HelloFresh wirklich besagte 2 Mrd. (oder jetzt 2,085 Mrd.) Euro wert ist. In den ersten 9 Monaten 2016 erzielte HelloFresh Umsätze von 438 Mio. Euro. Das entsprach einem explosiven Wachstum von 121%. Allerdings sind auch die Verluste gewachsen: Das Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verschlechterte sich um 24% auf -71 Mio. Euro.

