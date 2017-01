Rocket Internet Analyse (2): Was sagt die Markttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

im ersten Teil unserer Analyse zur Rocket-Internet-Aktie haben wir festgestellt, dass das Unternehmen fundamental betrachtet für das Jahr 2016 nicht überzeugen konnte. Der Periodenverlust ist im Zeitraum Q1-Q2 2016 deutlich gestiegen. Das gilt ebenso für das dritte Quartal. Bis auf die kaum vorhandene finanziellen Verschuldung im Verhältnis zum EK rentieren so gut wie alle wichtigen Kennzahlen im negativen Bereich – mit steigender Tendenz.

Umso erstaunlicher ist es, dass der Kurs aufgrund der aktuellen News und der Analystenempfehlung so deutlich gestiegen ist. Und das in Anbetracht dessen, dass die größten Beteiligungen an Unternehmen bestehen, deren Geschäftsfelder unserer Meinung nach zum Scheitern verurteilt sind. Zu einer ähnlichen Einschätzung sind in der Vergangenheit wohl viele Anleger gelangt, weshalb der technische Trend seit 2015 nach unten zeigt. Aber schauen wir uns die Kursentwicklung unvoreingenommen an.

Erster Trendausbruch erfolgt

Der erste Trendausbruch ist bereits im letzten Monat erfolgt. Danach fluktuierte die Aktie im Bereich der überwundenen Trendlinie. Allerdings verläuft noch eine weitere wichtige Trendlinie im Bereich bei 23,60 Euro je Aktie. Sofern diese nicht überwunden ist, dürfte der langfristige Abwärtstrend weiterhin intakt bleiben. Ab dem aktuellen Preisniveau müsste die Aktie über 5,0 % aufwerten und auf Wochenbasis darüber schließen, damit sich die Wahrscheinlichkeit für einen nachhaltigen Ausbruch aus der markttechnischen Perspektive erhöht.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

