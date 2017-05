Rocket Internet: Aktie legt imposantes Comeback hin!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Lieber Leser,

das vergangene Jahr verlief für Anleger des Beteiligungsunternehmens Rocket Internet alles andere als erfreulich. Unter dem Strich summierten sich die Kursverluste vom 30.12.2015 bis zum 30.12.2016 auf etwa ein Drittel. Das laufende Jahr ließ sich zunächst sehr positiv an und bescherte dem TecDAX-Titel bis Ende Januar Kursgewinne von fast 20 Prozent.

Für ein starkes Kursbeben sorgte dann die Entscheidung des schwedischen Großaktionärs Kinnevik, sich von einer großen Beteiligung an der Berliner Startup-Schmiede zu trennen. Die Aktie büßte in der Folge rund 30 Prozent an Wert ein, um dann schließlich Ende März einen Boden zu finden. Seither hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. In den vergangenen Wochen kletterte die Aktie um mehr als 40 Prozent nach oben und notiert inzwischen wieder auf demselben Niveau wie vor dem Anteilsverkauf durch Kinnevik.

Positiver Newsflow

Begleitet wurde der Kursanstieg von positiven Nachrichten einiger Firmen innerhalb des Beteiligungsportfolios. So konnte der Essenslieferant Delivery Hero zuletzt mit starken Quartalszahlen aufwarten. Der Umsatz erhöhte sich auch dank eines Zukaufs um mehr als 90 Prozent auf 121 Mio. Euro. Nach dem Einstieg des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass Delivery Hero womöglich schon im Juli an die Börse gehen könnte. Hierdurch würden auch bei Rocket Internet die Kassen klingeln, da man mit mehr as 30 Prozent Prozent beteiligt ist und der Börsenwert von Delivery Hero auf mindestens 3,5 Mrd. Euro taxiert wird.

Und auch bei HelloFresh rechnen viele schon bald mit einem erneuten IPO-Versuch. Dort beläuft sich die Rocket Internet-Beteiligung sogar auf 52 Prozent und der Wert von HelloFresh wird auf mehr als 2,0 Mrd. Euro geschätzt. Darüber hinaus hat zuletzt auch die Beteiligung Global Fashion Group positive Nachrichten produziert.

Alles in allem stehen die Vorzeichen also gut, dass die Aktie ihre starke Kursperformance fortsetzen kann. Analysten von Warburg Research und der Berenberg Bank sehen das Ende der Fahnenstange ohnehin noch lange nicht erreicht. Sie empfehlen die Aktie mit Kurszielen von 37 bzw. 53 Euro zum Kauf.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Hermann Pichler.