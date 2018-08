Rocket Internet-Aktie: Wie aussichtsreich ist die Beteiligung an Westwing?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Die Startup-Schmiede Rocket Internet ist an verschiedenen Unternehmen beteiligt und hat davon bereits einige groß gemacht. Nun gibt es Neuigkeiten zur Beteiligung an Westwing, das weltweit im Möbelgeschäft tätig ist. Das Unternehmen möchte sich von den außereuropäischen Geschäften trennen und diese verkaufen. Die Konzentration wird in Zukunft auf dem europäischen Markt liegen.

Aktuelle News zum Unternehmen: Rocket Internet hält noch immer rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.