Rocket Internet Aktie: Verkauf von Delivery-Hero-Anteilen abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Liebe Leser,

es war schon länger bekannt, dass Rocket Internet sich von seinen Anteilen am Berliner Startup Delivery Hero trennen will. Dabei geht es um 22,36 Millionen Aktien, die Nasper zu einem Preis von 660 Millionen Euro kaufen will. Kürzlich haben die Kartellbehörden den Plänen zugestimmt und der Deal ging auch prompt über die Bühne, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Rocket Internet ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.