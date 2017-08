Rocket-Internet-Aktie: So wirklich fliegen will die Rakete nicht!

Liebe Leser,

so wirklich nach oben gehen will die Rocket-Internet-Aktie nicht. Seit Jahresbeginn hat die Aktie der Startup-Schmiede rund 12 % verloren und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. Gründe für die aktuelle Kursschwäche könnten im Börsengang von Blue Apron liegen, aber auch im weiterhin negativen Chartbild.

Börsengang von Blue Apron geht nach hinten los

Der amerikanische Wettbewerber von HelloFresh, Blue Apron, hat seit dem IPO rund 50 % an Wert verloren. Bei 10 US-Dollar ist die Aktie an der Börse gestartet, nun notiert sie nur noch knapp oberhalb der 5-Dollar-Marke. Durch den schlechten Börsenstart wird auch ein möglicher Börsengang von HelloFresh kritisch gesehen.

Charttechnischer Ausblick: Das Chartbild hellt sich erst wieder oberhalb des GD (100) auf

Dominierender Einflussfaktor ist weiterhin der übergeordnete Abwärtstrend. Solange dieser nicht überwunden werden kann, bleibt die Abwärtsdynamik bestehen. Möglich ist dadurch auch ein Test des Jahres-Tiefs bei 15,12 Euro. Der gleitende Durchschnitt (100) befindet sich bei circa 20,85 Euro.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Beitrag von Johannes Weber.