Rocket Internet-Aktie: Geht es nun wieder nachhaltig nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Liebe Leser,

so richtig in die Gänge gekommen ist die Startup-Schmiede Rocket Internet noch nicht. Im laufenden Jahr konnte die Aktie zwar um rund 7 % zulegen, damit gehört die Aktie jedoch nicht zu den großen Gewinnern in 2017. Ein Ziel ist auf jeden Fall schon mal geschafft worden: Der Börsengang von HelloFresh!

Bisher zeichnet sich hier aber kein großes Kursfeuerwerk ab!

Der größte Wettbewerber in Amerika, Blue Apron, hat bereits seit längerem Probleme, die die Aktie nach unten ziehen. Dies könnte nun auch auf die HelloFresh-Aktie übergreifen. Trotzdem ist Rocket Internet mit dem Börsengang wohl den richtigen Weg gegangen.

Kurzfristiger charttechnischer Ausblick: Gleitende Durchschnitte bringen die Aktie wieder auf Kurs!

Die Rocket Internet-Aktie ist erneut auf Höhe des Widerstandes bei 22 Euro ins Straucheln geraten und anschließend auf unter 20 Euro zurückgegangen. Die 200-Tagelinie fing den Abverkauf jedoch bilderbuchmäßig auf und beförderte die Aktie wieder auf über 20 Euro. Nun könnte ein Kaufsignal im Tageschart beim MACD folgen und neue Hoffnung schüren.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.