Rocket Internet Aktie: 21,50 Euro je Aktie!

Zu Beginn der neuen Handelswoche meldete sich Rocket Internet mit einer Neuigkeit, die offenbar gut ankam. Jedenfalls notierte die Rocket Internet Aktie am Montag im frühen Nachmittagshandel bei Xetra rund 4% im Plus. Um was es geht: Rocket Internet teilte mit, dass bis zu 15.076.729 eigene Aktien zurückgekauft werden sollen. Und zwar nicht über die Börse, sondern über das Angebot, einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



