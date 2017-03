Rocket Internet: Bei 14 EUR zuschlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

2017 begann eigentlich hoffnungsvoll für Rocket Internet. Die Aktie begann direkt zu steigen und schaffte es bis Ende Januar auf 23 EUR. Doch die schöne Anfangsperformance von ebenfalls 23 Prozent ist bis heute vollständig verpufft. Schlimmer noch: Mit dem Schlusskurs vom 22. März von 15,50 EUR, was einem neuen Allzeittief entspricht, steht die Aktie aufs Jahr gesehen schon 19 Prozent im Minus. Seit dem Jahreshoch steht die Start-Up-Schmiede mit 33 Prozent und seit dem Allzeithoch schon mit sagenhaften 75 Prozent im Minus.

Die Investoren und Anleger verlieren offenbar immer mehr die Nerven und auch die Geduld. Besonders nach den schlechten Nachrichten aus dem Februar, als bekannt wurde, dass der Großinvestor Kinnevik teilweise ausgestiegen ist und 50 % seiner Anteile abgestoßen hat. Das hat natürlich Symbolcharakter. Warum kaufen, wenn der größte Anteilseigner das sinkende Schiff bereits verlässt?

Genau das sollten Sie sich auch fragen! Klar, charttechnisch könnte sich Rocket bei ca. 14 EUR – dort verläuft eine markante Unterstützungslinie – wieder fangen und im besten Fall zu einer Gegenbewegung ansetzen. Doch wenn man sich den Chartverlauf rückblickend anschaut, so war jeder größere Kursanstieg lediglich eine Gegenbewegung im Abwärtstrend. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich Rocket Internet bei ca. 14 EUR vermeintlich günstig ins Depot zu holen, sollte diesse Information auf jeden Fall im Hinterkopf haben!

Ein Beitrag von Christian Lehbau.