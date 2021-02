Rocket Companies Inc Aktie: Umsatz übertraf Schätzungen!

Rocket Companies Inc (NYSE:RKT) berichtete am Donnerstag mit den Ergebnissen des vierten Quartals, die signalisieren, dass die Online-Hypotheken-, Immobilien- und E-Commerce-Holding “auf allen Zylindern feuert”, so BofA Securities.

The Rocket Companies Analyst

Jason Kupferberg stuft die Aktie von Rocket Companies weiterhin mit “Buy” ein, das Kursziel beträgt unverändert 27 $.

Die Rocket Companies-These

Hypothekenunternehmen sind in den letzten Wochen aufgrund von Zinserhöhungen und den möglichen



