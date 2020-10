Rocket Companies: Größer = besser?

Rocket Mortgage baut sein Produkt durch Partnerschaften mit Hypothekenmaklern und Nutzern außerhalb seines bestehenden Kundenstamms weiter aus.

Was geschah

Rocket Companies (NYSE:RKT) und Mint, ein Unternehmen von Intuit Inc (NASDAQ:INTU), kündigten am Mittwoch eine Partnerschaft an, um die Rocket Mortgage-Plattform den Nutzern von Mint zugänglich zu machen. Münzbenutzer können vorab Informationen, einschließlich ihres bestehenden Hypothekenzinssatzes, ausfüllen, um eine “schnelle, vereinfachte Refinanzierung für Hausbesitzer” ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung