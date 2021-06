Rocket Companies Aktie: Unternehmen nähert sich einem wichtigen Widerstandslevel!

Rocket Companies Inc. (NYSE:RKT) Aktien handeln am Mittwoch höher, da Einzelhändler wieder Interesse an der Aktie haben.

Rocket Companies, die Muttergesellschaft von Quicken Loans und Rocket Mortgage, wird von den Einzelhändlern höher getrieben, angeführt von Reddits WallStreetBets. Einige andere Aktien in dieser Gruppe, die sich am Mittwoch höher bewegen, sind Gamestop Corp. (NYSE:GME), AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC), Express Inc. (NYSE:EXPR), und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung