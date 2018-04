"Rockerkrieg": Dreiteilige Dokumentation in ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Sie sind weit mehr als tumbe Schläger, die vor Diskotheken stehenund den Drogenhandel kontrollieren: Rocker mischen in derLebensmittelbranche mit, machen Immobiliendeals, sind Gastronomen,führen Unternehmen und profitieren von der Vermarktung ihresLifestyles. Die dreiteilige ZDFinfo-Dokumentation "Rockerkrieg" zeigtam Samstag, 28. April 2018, ab 20.15 Uhr, wie Abertausende Rocker inDeutschland inzwischen ihr Geld verdienen. Die Filme vermitteln einenEindruck davon, zu welcher Bedrohung sich die Gangs auswachsen, wiesie organisiert sind, wie mächtig sie geworden sind und wie weit ihreKontakte reichen.Die Hells Angels bezeichnen sich selbst als "Gesetzlose" -Motorradfahrer, für die nur ihre eigenen Regeln gelten. Ab 20.15 Uhrzeigt der erste Teil "Rockerkrieg: Aufstieg der Hells Angels", wiedie Hells Angels von Hamburg aus über die ganze Republik expandiertenund in welche Revierkämpfe mit anderen Rockergruppen sie verwickeltsind.Anschließend rücken um 21.00 Uhr "Mord und Verrat" innerhalb derSzene in den Fokus. Denn so sehr die Gruppen Einheit beschwören, sobrutal gehen sie aufeinander los, wenn Emporkömmlinge versuchen,eigene Eitelkeiten zu befriedigen. Unter ihnen beispielsweise derGießener Hells Angel Aygün Mucuk, der seinen Ehrgeiz mit dem Lebenbezahlte und mit 17 Schüssen regelrecht hingerichtet wurde. Auch derHannoveraner Charterpräsident Frank Hanebuth bekam die Missgunst zuspüren: Ein verprellter Rocker beschuldigt ihn des Auftragsmordes.Um 21.45 Uhr erklärt "Rockerkrieg: Neue Fronten", mit welchenneuen Feinden sich die Hells Angels konfrontiert sehen: Vor allemjunge Migrantengangs wollen das Rockermilieu aufmischen, darunter dieUnited Tribuns, die Mongols oder die Osmanen Germania. Oft führen dieVersuche, neue Reviere innerhalb des Drogen- und Rotlichtmilieusabzustecken, zu Kämpfen zwischen den Gruppen - und zu Toten.https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/rockerkriegPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell