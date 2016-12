Rockaway Capital erwirbt die Unister Travel-Assets ab-in-den-urlaub.de und fluege.de

Leipzig (ots) -- Führender Internetinvestor in Mittel- und Osteuropa kauft ehemaligeUnister Travel-Assets- Weitere Assets, die erworben werden: reisen.de, billigfluege.de,reisegeier.de, urlaubstours.de, hotelreservierung.de und TravelViva- Ziel ist die Schaffung eines gesamteuropäischen Marktführers imOnline-ReisesegmentRockaway Capital SE ("Rockaway Capital") hat am heutigen Freitagbekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit HerrnProf. Dr. Lucas F. Flöther in seiner Funktion als Insolvenzverwaltervon Unister für den Erwerb der ehemaligen Unister Travel-Assetsunterzeichnet hat. Dabei handelt es sich um die führendenOnline-Plattformen ab-in-den-urlaub.de (AIDU), fluege.de, reisen.de,billigfluege.de, reisegeier.de, urlaubstours.de, hotelreservierung.deund TravelViva. Das Angebot für die Kunden dieser Plattformen bleibtin vollem Umfang verfügbar. Auf Basis der in den letzten Monatengelegten neuen Grundlagen wird Rockaway Capital bei den erworbenenAssets eine neue Compliance- und Corporate-Governance-Strukturimplementieren, um einen Neuanfang und weiteres Wachstum zuermöglichen. Die beteiligten Parteien haben über die finanziellenDetails der Transaktion Stillschweigen vereinbart.Rockaway Capital ist der führende Internetinvestor in Mittel- undOsteuropa mit einem Investitionsschwerpunkt auf E-Commerce- undInternetunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Mit demOnline-Reisevermittler und -anbieter Invia betreibt Rockaway Capitalbereits eine etablierte Marke und einen Marktführer auf dem mittel-und osteuropäischen Reisemarkt. Die erworbenen Assets passenstrategisch zu Rockaway Capitals Ambitionen, auf dem deutschen MarktFuß zu fassen, das bestehende Portfolio zu ergänzen und dasLeistungsangebot zu erweitern. Von diesem erweitertenDienstleistungsangebot werden vor allem die Kunden der Plattformenprofitieren.Jaroslaw Czernek, Investment Partner von Rockaway Capital undAufsichtsratsvorsitzender bei Invia, sagt: "Da Invia und dieehemaligen Unister-Unternehmen, insbesondere AIDU, auf dem gleichenGeschäftsmodell basieren, werden wir unsere gebündelten Kräfte undgemeinsame Expertise nutzen, um einen gesamteuropäischen Marktführerim Online-Reisesegment zu schaffen. Unsere bewährte Technologie undunser herausragendes Know-how ermöglichen uns zudem, denbestmöglichen Service für bis zu 140 Millionen vorhandene undpotentielle Kunden in- und außerhalb Deutschlands zu erbringen."Rockaway Capital bekennt sich zum deutschen Reisemarkt und wirdalle heute noch beschäftigten etwa 520 Mitarbeiter der Travel-Assetsübernehmen. Mit dem vorhandenen Talent und dem starken aktuellenManagement der Assets verfügt Rockaway Capital über die bestenVoraussetzungen, um die Online-Plattformen weiterzuentwickeln.Insolvenzverwalter Prof. Dr. Lucas F. Flöther sagt: "Aufgrundseiner umfassenden Erfahrung und Expertise im Reisesektor sowieseiner operativen und finanziellen Stärke ist Rockaway Capital einidealer Partner. Ich bin zuversichtlich, dass der neue Eigner dasPotenzial der erworbenen Assets ausschöpfen wird."Der Gläubigerausschuss hat der Übernahme bereits zugestimmt. DieTransaktion wird gemeinsam von Rockaway Capital und CEFC, RockawayCapitals passivem strategischen Finanzpartner für Investitionen inder Reisebranche, finanziert. "Die Investition in das deutscheInternetreiseportal ab-in-den-urlaub.de und denOnline-Flugticketvermittler fluege.de passt hervorragend zu unsererEntwicklungsstrategie für unser Reisesegment. Mit Hilfe dieserUnternehmen wollen wir auch das Potenzial der wachsenden Zahlchinesischer Europatouristen nutzen. Außerdem wollen wir Synergien inBezug auf unsere Reise-, Luftfahrt- und Hotelportfoliounternehmenheben", betont Marcela Hrdá, Executive Vice-President von CEFC GroupEurope.Die Holdinggesellschaft Rockaway Capital Travel wird dieehemaligen Unister Travel-Assets erwerben. Der Abschluss derTransaktion ist für Anfang 2017 geplant.Über Rockaway CapitalSeit der Gründung im Jahr 2013 durch den aufstrebenden UnternehmerJakub Havrlant hat sich Rockaway Capital zu einer Erfolgsgeschichtein Mittel- und Osteuropa entwickelt. Rockaway Capital entwickelt,kauft und investiert in Internetunternehmen mit starkemWachstumspotenzial. Innerhalb der letzten drei Jahre hat dasUnternehmen mehr als 400 Millionen USD in über 20Portfolio-Unternehmen investiert. Investitionen in Unternehmen derReisebranche tätigt Rockaway Capital zusammen mit seinemstrategischen Finanzpartner CEFC, einer führenden und renommiertenprivaten chinesischen Investmentgruppe. Neben seinem Hauptsitz inPrag, hat Rockaway Capital weitere Standorte in San Francisco und SãoPaulo. In seinem Kernteam beschäftigt das Unternehmen insgesamt 25Personen und verfügt darüber hinaus über ein verlässliches Experten-und Anbieternetzwerk. Weitere Informationen finden Sie unterwww.rockawaycapital.comÜber InviaInvia ist der größte Online-Reisevermittler und -anbieter in derTschechischen Republik, Polen, der Slowakei und Ungarn. DasUnternehmen spezialisiert sich auf den Verkauf von Pauschalreisen,Flugtickets und Unterkünften von fast allen Anbietern in dengenannten Märkten. Zusätzlich zum Online-Geschäft betreibt Inviacirca 200 Verkaufsstellen. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat dasUnternehmen seinen Gesamttransaktionswert auf 253 Millionen EURgesteigert und bedient mehr als 500.000 Kunden pro Jahr. Insgesamtbeschäftigt Invia mehr als 700 Mitarbeiter. Zusammen mit CEFC hatRockaway Capital Invia in der ersten Jahreshälfte 2016 erworben. Imletzten Quartal hat Invia ein Wachstum von 48% im Jahresvergleichverzeichnet.Über CEFCCEFC China Energy Company Limited ist das größte Privatunternehmenin Shanghai und das siebtgrößte in China. Im Fortune 500 Ranking 2016belegt CEFC den 229. Platz und beschäftigt mehr als 30.000Mitarbeiter weltweit. Neben den Hauptgschäftsfeldern Energy undFinance, ist das Unternehmen auch in anderen Bereichen tätig. 