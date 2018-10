Rock your Curves: Angelina Kirsch macht mit ALDI Mode für kurvige Frauen (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -Deutschlands bekanntestes Curvy-Model Angelina Kirsch hat mit ALDINord und ALDI SÜD eine Kollektion für kurvige Frauen entworfen. Abdem 19. November 2018 sind die stylischen Outfits deutschlandweit inden Filialen der beiden Discounter erhältlich."Kurvigen Frauen wird nach wie vor suggeriert, dass sie sichverstecken und nichts Auffälliges tragen sollen. Warum? Mit unsererCurvy-Kollektion möchten wir gerade diesen Frauen die Lust an Modezurückgeben", erklärt Angelina Kirsch. "Es gibt viele Frauen, dieeben keine Größe 36, sondern 44 und auch größer tragen. Und es ist ander Zeit, dass es auch für diese Frauen Mode gibt, in der sie sichschön fühlen, die trendy, bequem und alltagstauglich ist", soAngelina Kirsch. Mit der exklusiven Modekollektion für ALDI zeigt dieJurorin der TV-Show "Curvy Supermodel" Frauen wie sie ihre Kurvenlieben lernen und diese perfekt inszenieren.Jedes Teil der "Rock your Curves"-Kollektion überzeugt durch einenangesagten Style und schmeichelnde Schnitte - immer mit einembesonderen Extra. Die Kleider haben kleine Volants, einige Pulloverund Cardigans haben glitzernde Lurex-Details und die Shirtsüberzeugen mit coolen Prints oder Paillettenmotiven. Auch die Parkasmit farbigen Fellkragen liegen absolut im Trend und runden dieWinterkollektion ab. Passend dazu gibt es Stiefel und Stiefeletten,die sowohl zu den Kleidern als auch zu den bequemen Jeans passen.Insgesamt umfasst die Kollektion 32 Teile in gut kombinierbarenFarben, Prints und Schnitten. Die Teile werden in den Größen 44 bis54 angeboten. Die Preise bewegen sich zwischen 6,99 Euro und 34,99Euro.Die "Rock your Curves"-Kollektion von Angelina Kirsch bietet damithochwertige und stylische Textilien zum gewohnt besten ALDI Preis.Mehr Informationen unter: aldi-inspiriert.de/angelinakirschPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell