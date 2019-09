Hamburg (ots) - Knapp ein Jahr mussten sich Fans gedulden, dochnun hat das Warten ein Ende: Nach dem großen Erfolg des "Elvis 68erComeback Special" 2018 kehrt der legendäre King of Rock'n'Roll einweiteres Mal exklusiv auf ausgewählte Leinwände zurück. CinemaxXzeigt die Fortsetzung "Elvis Unleashed" und lädt zu diesem einmaligenKino-Event am 7. Oktober 2019 ein. Karten gibt es unterwww.cinemaxx.de/elvis und an den Kassen der teilnehmenden CinemaxXKinos.Es dürfte wohl das Kino-Highlight des Jahres sein: "ElvisUnleashed" ist ein Film mit und über Elvis Presley, der allerlei zubieten hat. Neben dem sagenumwobenen Auftritt des Comeback Specialszeigt die Fortsetzung bislang unveröffentlichtes Material, Outtakesund klassische Comeback-Momente des King of Rock'n'Roll. Fans dürfensich also auf tiefe Einblicke in das bewegte Leben der Musiklegendefreuen.Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu der Dokumentation(Dauer: 80 Min.) erwartet die Fans und Kinobesucher ein 30-minütigeskino-exklusives Special. Dieses umfasst ein Interview vonMusikjournalist Randy Lewis, der Kinostar Dennis Quaid, die MusikerinJade Jackson und Regisseur Steve Binder zu Elvis Presley, seinemPrivatleben und seiner Musikkarriere befragt. Obendrein wird DennisQuaid zusammen mit Jade Jackson einige Klassiker des King ofRock'n'Roll performen, während Steve Binder über seine eigenenBegegnungen mit Elvis und dessen Manager Colonel Parker spricht.Reisen Sie zurück in die Vergangenheit und lernen Sie dieMusiklegende von einer ganz neuen Seite kennen. Dank erstklassigerAufnahmetechnik können Elvis-Fans in die faszinierende Welt des Kingof Rock'n'Roll eintauchen und diese unmittelbar erleben und genießen.Elvis Unleashed, Regie: Steve Binder, 110 Minuten, Originalversionmit dt. Untertiteln.Kinotickets gibt es in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos undunter www.cinemaxx.de/elvis.Fragen zum Ticketkauf und Reservierungen beantwortet das CinemaxXService Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmendenCinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 8069 69.Teilnehmende CinemaxX Kinos:Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg,Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hannover, Heilbronn, Kiel,Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg,Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Trier, Wolfsburg,Wuppertal und WürzburgPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell