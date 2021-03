'Rock am Ring' und 'Rock im Park' erneut wegen Corona abgesagt

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Rock am Ring" und "Rock im Park" fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus.



Die Entscheidung für die Absage von insgesamt sieben großen Open-Air-Festivals sei wegen der fortdauernden Pandemie getroffen worden, teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit./DP/jha/