Rock am Ring 2018: 3sat überträgt vier Stunden lang live vom Festival (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 2. Juni 2018, 20.15 UhrliveVier Stunden "Rock am Ring": 3sat überträgt am Samstag, 2. Juni2018, ab 20.15 Uhr, live vom Nürburgring. Auf der Bühne: Muse, ThirtySeconds to Mars, Casper, Alt-J, Milky Chance und viele mehr.Das Konzert der britischen Rockband Muse ist ab 22.45 Uhr involler Länge zu sehen. Für Matt Bellamy, Dominic Howard und ChrisWolstenholme ist es bereits der fünfte Auftritt beim Festival in derEifel - mit neuen Songs, die sie für 2018 angekündigt haben. Bisdahin zeigt 3sat die Konzert-Highlights weiterer Top-Acts von "Rockam Ring". Moderiert wird die Sendung von Rainer Maria Jilg und HadnetTesfai.Drei Tage Live-Musik auf vier Bühnen mit unterschiedlichenMusikgenres: Erstmals 1985 veranstaltet, war "Rock am Ring" alseinmaliges Ereignis geplant. Aber der große Erfolg - bereits imersten Jahr kamen 75.000 Besucher - sorgte dafür, dass das Festivalzum alljährlich stattfindenden Event wurde. 2015 wanderte derOpen-Air-Event vom Nürburgring für zwei Jahre auf den FlugplatzMendig in der Osteifel, was der Beliebtheit keinen Abbruch tat. Seit2017 findet "Rock am Ring" wieder am Nürburgring statt, 2018 schonzum 33. Mal.