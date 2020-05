Rock Your Curves: Zweite Kollektion von Model Angelina Kirsch bei ALDI (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Curvy Model Angelina Kirsch kooperiert erneut mit ALDI. Nach dem Erfolg der ersten Kollektion können sich Kundinnen nun auf exklusive Sommermode freuen. Unter dem Motto "ROCK YOUR CURVES by Angelina K. - Sommer in seiner schönsten Form" gibt es ab dem 2. Juni bei ALDI Nord und ALDI SÜD erneut stylische Mode für kurvige Frauen. Die Kollektion wird deutschlandweit in allen ALDI Filialen verkauft.Sommermode mit Wow-Effekt: Die neue Linie von Angelina Kirsch für ALDI ist genau das. Maritimer Flair, leuchtende Farben, angesagte Statement-Shirts sowie coole Designs im Dots and Stripes Stil und Animal Print. Die "Rock Your Curves" Kollektion bietet alles, was das Modeherz begehrt. Dazu zählen luftige Sommerkleider, Tuniken, leichte Shorts und schmeichelnde Culottes. Darüber hinaus punktet die Kollektion mit verschiedenen Bademoden: Einem Bikini, einem Badeanzug und einem Tankini.Mode macht Lust auf Sommer"Die Kollektion spiegelt all das wider, wofür ich stehe - Lebenslust, Selbstbewusstsein und Power", sagt Angelina Kirsch. Das bekannte Curvy Model setzt sich seit Jahren für ein neues Körperbewusstsein ein und motiviert Frauen dazu, ihren Körper und ihre Kurven zu lieben. Die erste Kollektion von Angelina Kirsch aus dem Jahr 2018 stieß bereits auf große Nachfrage. Mit der zweiten Kollektion macht sie nun Lust auf den Sommer und ein bisschen Dolce Vita. "Ich möchte mit der Kollektion zeigen, dass jede Frau im Sommer eine tolle Figur machen kann", so die 31-Jährige. Besonders wichtig war es dem Model aus Neumünster, dass sich die verschiedenen Teile einfach und spielerisch kombinieren lassen. "Bei dem perfekten Sommer Outfit geht es darum, zu strahlen und seine Kurven gekonnt in Szene zu setzen. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ALDI allen kurvigen Frauen genau das anbieten kann - und das zu einem wirklich günstigen Preis."Die "ROCK YOUR CURVES by Angelina K." Kollektion ist in den Größen 44 bis 54 erhältlich. Die Bademode umfasst einen Bikini in den Größen 44 bis 48, einen Tankini bis Größe 50 und einen Badeanzug bis Größe 52. Die Sommersandalen sind in den Größen 37 bis 41 erhältlich. Preislich bewegen sich die Teile zwischen 5,99 Euro bis 14,99 Euro.Im Interview verrät Angelina Kirsch auf dem ALDI SÜD Blog ( https://blog.aldi-sued.de/angelina-kirsch-bei-aldi-sued ) was die Kollektion auszeichnet und welche Lieblingsstücke sie hat.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, presse@aldi-sued.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112096/4605306OTS: ALDIOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell