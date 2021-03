Rock Tech Lithium: Das wird jetzt wichtig

Die Rock-Tech-Lithium-Aktie vollzog im Januar einen äußerst dynamischen Anstieg. Er ließ den Wert von 1,00 Euro in der Spitze bis auf ein Hoch bei 5,80 Euro vordringen. Nach dem 14. Januar ging die Aktie jedoch in eine Korrektur über und fiel erneut in den Bereich von 4,00 Euro zurück.

Es hat sich in der Zwischenzeit ein neuer Abwärtstrend ausgebildet und den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung