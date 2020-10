Rock Tech Lithium Inc.: Lithium wird überall gebraucht – Ein Blick auf die vergessenen Märkte

Quelle: IRW Press

Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech Lithium, erläutert Hintergründe zum Lithiummarkt

Die Prognosen für den künftigen Bedarf an Lithium werden regelmäßig von den Entwicklungen in der Automobilindustrie abgeleitet. Tatsächlich sind die Zahlen hier beeindruckend. Die Schweizer Investmentbank UBS rechnet damit, dass weltweit im kommenden Jahr fast zwei Drittel mehr Akkus (gemessen an Gigawattstunden – GWh) für den Antrieb von Elektroautos ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung