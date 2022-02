Rock Tech Lithium: Erster Schritt zum Milliardenunternehmen?

Die großen Pläne von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) nehmen allmählich Gestalt an. Der Rohstoff-Explorer hat nun offiziell das Genehmigungsverfahren für die erste Lithium-Fabrik Europas gestartet. Mit dem Rückenwind aus der Politik hat das Unternehmen beste Chancen, in wenigen Jahren sein gewaltiges Potenzial in Milliardeneinnahmen umzumünzen.

Rock Tech Lithium ist ein deutsch-kanadisches Bergbau-Unternehmen, das in fünf Jahren zu einem führenden Anbieter des Batterie-Rohstoffs für Europas ...





