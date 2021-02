Rock Tech Lithium: Eine wichtige Entscheidung naht

Die Rock-Tech-Lithium-Aktie machte im Januar durch einen hochdynamischen Anstieg auf sich aufmerksam. Dabei konnte der Wert von 1,00 Euro in der Spitze bis auf 5,80 Euro vordringen. Das am 14. Januar ausgebildete Hoch konnte allerdings nicht allzu lange behauptet werden. Schnell fiel die Aktie wieder in den Bereich von 4,00 Euro zurück.

Doch auch dieses Niveau vermochten die Bullen nur einige ...



