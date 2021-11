Rock Tech Lithium-Aktie: Das war überfällig!

Nach einer atemberaubenden Rallye scheinen sich Lithiumaktien momentan wieder deutlich abzukühlen. Davon ist auch die Rock Tech Lithium-Aktie betroffen, welche sich in der laufenden Woche um über 17 Prozent in die Tiefe bewegte. Der Trend hielt am Freitag im frühen Handel mit Abschlägen von 7,4 Prozent nicht nur an, sondern nahm sogar noch an Tempo auf.

Eine derartige Korrektur ließ sich wohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung