Rock Tech Lithium-Aktie: Das sind die Kursziele!

Derzeit knabbert die Rock Tech Lithium-Aktie an dem Widerstandsbereich von etwa 3,50 bis 3,70 EUR. Dieser wurde bereits im Juni mit 4,11 EUR überboten, doch offensichtlich bereitet er mehr Probleme als gedacht. So kam es in den jüngsten Handelstagen abermals zum Rückgang in diese relevante Kurszone. Idealerweise kann es so verstanden werden, dass es sich lediglich um einen Pullback handelt.



