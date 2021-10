Rock Tech Lithium-Aktie: Ein absoluter Hammer

Rock Tech hat sich auch am Montag so stabil wie zuvor gezeigt. Die Aktie konnte zuverlässig erneut einen Gewinn von gut 11 % für sich reklamieren. Dabei wurden trotz des Brösekurses von 6,70 Euro Millionen Aktien gehandelt. Der Hype also ist echt und wird nicht nur durch einige Spekulanten getrieben. Auf der anderen Seite sind derartige Gewinne wie etwa 72 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



