Rock Tech Lithium Aktie: Wieso die Aktienzahl steigen könnte!

Das Lithium Projekt in Ontario (Kanada) von Rock Tech Lithium hat also einen neuen General Manager – wie das Unternehmen diesen Monat mitteilte. Der Neue = Mr. Robert MacDonald soll 36 Jahre Berufserfahrung in der Branche mitbringen, wie es dazu sinngemäß heißt. Die Erwartungshaltung ist hoch – was sich auch an der Performance der Rock Tech Lithium Aktie zeigt. Denn auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!