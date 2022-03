Rock Tech Lithium-Aktie: Wichtige Kooperation!

Die Aktie von Rock Tech Lithium hat in der vergangenen Woche einen deutlichen Sprung gemacht. Der Wert einer Aktie kletterte um fast 30 Prozent in die Höhe. Dabei dürfte das Unternehmen von einem wichtigen Ereignis profitiert haben. Tesla eröffnete letzte Woche die neue Gigafactory in Brandenburg. Im selben Bundesland plant Rock Tech Lithium seinen ersten Lithiumkonverter. Bereits im April will das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



