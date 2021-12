Rock Tech Lithium-Aktie: Volle Fahrt in den Markt der Batteriemetalle!

Der Batteriemetall-Spezialist Rock Tech Lithium geht in Toronto bei einem Kurs von 6,13 CAD in den letzten Handelstag des Jahres. Im Januar hatte der Kurs noch bei 1,65 CAD gelegen. Rock Tech wird in Kanada deshalb dem Sektor der Rising Stars zugerechnet. Im kurzfristigen Blick allerdings hat das Papier in den letzten beiden Tagen fast 8 Prozent abgegeben. Es befindet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



