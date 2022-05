Rock Tech Lithium-Aktie: Richtungsweisende Woche!

Die Aktie von Rock Tech Lithium steht weiterhin unter Druck. Zwar konnte in der vergangenen Woche ein weiteres Abrutschen in Richtung des 52-Wochen-Tiefs verhindert werden, die Situation bleibt aber angespannt. Derzeit werden wichtige Chartmarken getestet und der Verlauf in dieser Woche könnte dabei eine richtungsweisende Rolle spielen. Die Aktie von Rock Tech Lithium befand sich in letzter Zeit überwiegend in… Hier weiterlesen