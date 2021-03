Rock Tech Lithium-Aktie: Rennen um die besten Plätze?

In Stuttgart hat die Rock Tech Lithium Aktie ihren leichten Abwärts-Zickzack im Wochenverlauf etwas stabilisiert. Das könnte an positiven Aussichten für den Lithium-Markt in Europa liegen. Macht das Papier jetzt wieder Furore?

Alles fährt elektrisch

Deutschland steht vor einem Boom der Batteriehersteller. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie des Klimaschutzverbands Transport & Environment. Die listet in Europa Pläne für 22 große Fabriken zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung