Rock Tech Lithium-Aktie: Hier steckt eine Menge Fantasie!

Die Papiere des deutsch-kanadischen Lithiumunternehmens Rock Tech Lithium sind in dieser Woche förmlich explodiert. Am Dienstag schnellten die Kurse an der Heimatbörse in Toronto um 18,6 Prozent in die Höhe und durchbrachen dabei sowohl die 50-Tage-Linie (EMA50) als auch die 200-Tage-Linie (EMA200). Am Mittwoch sprang die Aktie um gut 15 Prozent nach oben und erreichte ein 2-Monats-Hoch bei 6,27 CAD.

