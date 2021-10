Rock Tech Lithium-Aktie: Greifen die Bullen jetzt wieder an?

Nach spektakulären Nachrichten ist die Aktie des deutsch-kanadischen Lithium-Unternehmens Rock Tech Lithium im Oktober explodiert. Es gab die Meldung, dass in Brandenburg eine Gigafabrik gebaut wird, in der bis 2024 jährlich etwa 24.000 Tonnen Lithium weiterverarbeitet werden sollen. Das würde den Lithium-Bedarf von 500.000 Elektrowagen abdecken. Und damit nicht genug. Insgesamt sollen in Europa fünf Fabriken entstehen, um die hohe Lithium-Nachfrage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



