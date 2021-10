Rock Tech Lithium-Aktie: Grandiose Erwartungen!

Mit Spannung dürften Anleger den heutigen Börsenstart der Rock Tech Lithium-Aktie in Toronto erwarten. Am Freitag hatte sie bei 8,65 CAD geschlossen und ihren Wert binnen Wochenfrist damit fast verdoppelt. Auch das Umsatzvolumen ist am Freitag in Kanada auf mehr als 500.000 Stück gestiegen. Das davor schwächer laufende Papier hat sich damit als einer der Stars in der aktuellen Lithiumwelle etabliert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



