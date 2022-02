Rock Tech Lithium-Aktie: Diese News stecken hinter dem Kurssprung

Die Rock Tech Lithium-Aktie (WKN: A1XF0V) ist am 2. Februar 2022 deutlich gestiegen. Zur Mittagszeit lag der Aktienkurs 10,7 % im Plus bei 4,15 Euro.

Warum steigt die Rock Tech Lithium-Aktie?

Das Handelsblatt berichtete, dass gleich zwei Produktionsstandorte des deutsch-kanadischen Unternehmens in Deutschland entstehen sollen. Vorher war hierzulande nur ein Standort geplant gewesen – in Brandenburg, unweit von potenziellen Abnehmern wie Tesla und BASF.

Zudem wurde bekannt, dass Rock Tech Lithium den Industriedienstleister Bilfinger als Technologiepartner gewinnen konnte – definitiv ein Vertrauensbeweis für die noch umsatzlose Firma.

Die Ankündigung über den ersten deutschen Standort hatte die Rock Tech Lithium-Aktie im Oktober 2021 auf neue Rekordhochs katapultiert. Nun wird also noch ein zweiter Konverter in Deutschland hinzukommen, der lithiumhaltiges Gestein zu hochreinem Lithiumhydroxid für die Batterieproduktion umwandelt. Das Gestein soll aus einer firmeneigenen Mine in Kanada stammen.

Die Neuigkeit stellt keine Änderung der Wachstumspläne dar. Rock Tech Lithium plant nach wie vor den Bau von fünf Konvertern, die jeweils genug Lithium für 500.000 Elektroautos verarbeiten können sollen.

Anleger sollten vorsichtig bleiben

So verlockend die Wachstumsaussichten für Rock Tech Lithium sind – insbesondere angesichts der aktuell hohen Lithiumpreise und des sich anbahnenden Lithiumengpasses –, so vorsichtig sollten Anleger bleiben.

Weder für die Mine noch für einen der Konverter hat Rock Tech Lithium bisher eine Genehmigung erhalten. Es handelt sich bislang also nur um Pläne. Zudem ist es alles andere als ausgemacht, dass sich die Deutsch-Kanadier aus dem Stand zu einem integrierten Lithiumproduzenten – vom Rohgestein bis zum Hydroxid – entwickeln können. Die Risiken sind also hoch, die Erfolgsaussichten ungewiss.

Auch die Geschichte des Unternehmens überzeugt mich nicht. Gegründet wurde es 1996. Erst seit 2015 steht Lithium im Mittelpunkt der Bemühungen des Unternehmens – vorher lag der Fokus auf Gold. CEO war bis vor Kurzem kein gelernter Ingenieur oder Chemiker, sondern ein Mann mit einer eher sprunghaften beruflichen Historie – vom Börsenjournalismus über das afrikanische Bankwesen hin zu medizinischer Forschung und eben Lithium.

Die Rock Tech Lithium-Aktie beobachte ich von der Seitenlinie

Die Story klingt spannend, doch die Risiken sind mir zu hoch. Daher werde ich in absehbarer Zeit nicht in die Rock Tech Lithium-Aktie investieren.

Die Börsenbewertung lag am Mittag des 2. Februar 2022 bei rund 302 Mio. Euro. Keine Frage, sollte das Unternehmen operativ erfolgreich sein, könnte die Rock Tech Lithium-Aktie sicherlich einiges an Potenzial besitzen. Aber wie groß ist die Erfolgswahrscheinlichkeit des Projekts? Diese Frage kann ich aktuell überhaupt nicht beantworten. Daher kann ich das Unternehmen unmöglich fundamental bewerten.

Wenn man sich bei einem Investment nicht ausreichend sicher ist, sollte man die Finger davon lassen. Diese Grundregel werde ich bei der Rock Tech Lithium-Aktie fürs Erste befolgen.

Der Artikel Rock Tech Lithium-Aktie: Diese News stecken hinter dem Kurssprung ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christoph Gössel besitzt Aktien von Tesla. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Motley Fool Deutschland 2022