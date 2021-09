Rock Tech Lithium-Aktie: Diese Fortschritte können sich sehen lassen!

Die Aktie des Explorationsunternehmens explodierte förmlich zu Beginn des Jahres. Innerhalb weniger Tage stieg der Kurs von 0,83 € auf zeitweise 5,80 € an. Im Anschluss an die Rallye musste der Kurs einen kleinen Rücksetzer hinnehmen, gefolgt von einer bis heute anhaltenden Konsolidierungsphase. Nun gab Rock Tech Lithium bekannt, welches Unternehmen die Bohrungen an dem Lithiumprojekt Georgia Lake durchführen wird.