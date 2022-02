Rock Tech Lithium-Aktie: Bullen oder Bären – wer macht hier das Rennen?

Bei der Rock Tech Lithium-Aktie hat es in den vergangenen Tagen leichte Erholungstendenzen gegeben. Zu Beginn der vergangenen Woche sackten die Notierungen an der Heimatbörse in Kanada bis auf 4,26 CAD ab und erreichten damit das niedrigste Niveau seit Anfang Oktober. Damals war die Aktie ausgehend von Kursen bei 4,20 CAD innerhalb weniger Tage auf ein Hoch bei 9,38 CAD gesprungen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung